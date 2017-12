Í 16 vikna fangelsi fyrir að sparka í Sterling og kalla hann negra

Karl Anderson hefur játað það að hafa sparkað í Raheem Sterling og kallað hann negra.

Sterling var að mæta á æfingasvæði City til að klára undirbúning fyrir leikinn gegn Tottenham. Leikurinn fór fram síðdegis á laugardag og því hittust leikmenn City á æfingasvæðinu.

Þegar Sterling mætti á svæðið kom til hans maður, hann sparkaði í Sterling og kallaði hann negra. Hann hefur verið dæmdur í 16 vikna fangelsi.

Um er að ræða eitt ljótast orðið sem hægt er að nota um svart fólk.

Sterling lét þetta ekki hafa mikil áhrif á sig og var á skotskónum í 4-1 sigri á Tottenham í gær.

